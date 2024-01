Vêret: Stengd veg gir utfordringar for skuleskyss i delar av Etne

Årsaka er at Statens Vegvesen stengde riksveg 13 gjennom Oddadalen frå klokka 21 sundag. Ny vurdering blir ikkje tatt før klokka 10 måndag.

— Grunna diverse stengde vegar vil denne konkrete turen bli innstilt i morgen, skriv regionsjef Harald Hella i Tide i ein SMS til Grannar.

Minibussar

Rektor Nina Larsen Ness ved Enge skule opplyst til Grannar like etter klokka 21 at Tide jobbar med alternativ skuleskyss.

— Me fekk nettopp opplyst at det truleg vil bli sett opp minibussar for å få frakta elevane til skulen, seier ho.

Ho presiserer at situasjonen kan endre seg, det er det i såfall vêret som vil avgjere.

Førebur seg på nedbør

Meteorologane har varsla mykje nedbør det næraste døgnet, og har sendt ut oransje farevarsel. Vêret hadde ved 20.30-tida sundag ikkje budd på problem i kommunen.

— Men det kan jo skje endringar i løpet natta. Me har gjort dei vanlege førbyggande tiltaka, som å klarere kummar, stikkveiter og den type ting, seier Etne-ordføret Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp).

Planlegginsdag i Vindafjord

Grannar var sundag i kontakt med Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal (Sp). Han kunne slå fast at det er klink-is å nokre sidevegar, og at ein del frosne stikkrenner bidrafg til at mykje vatn vil renne ut i vegane.

— På hovudvegane trur eg det er nokon lunde bra, men det er sidevegane som er problemet, seier han.

Men han hadde sundag kveld ikkje høyrd om spesielle utfordringar i kommunen.

Måndag er det elles planleggingsdag i Vindafjord-skulen.

— Det kan me jo kanskje vere glad for, nettopp med tanke på vêr og farevarsler, seier han.