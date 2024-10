Omvend smørkrise

Tine har no 7000 tonn smør på reguleringslager.

– Det er meir enn vi skulle ønskje oss, men inga krise, seier Jonny Ødegaard, leiar i Norsk mjølkeråvare, til avisa Nationen.

Jonny Ødegaard i Norsk melkeråvare seier noko av grunnen til krisa no det går heilt tilbake til 2020, då Tine ikkje lenger fekk lov til å subsidiere eksport av osten Jarlsberg.

Avvikling av Jarlsberg-eksporten gjorde isolert sett at Tine måtte redusere mjølkeproduksjonen i Noreg med sju–åtte prosent.

Då Jarlsbergeksporten vart avvikla, var Tine bekymra for at det skulle bli feittmangel. For å forhindre dette, byrja dei derfor å gi bøndene betre betalte for feittrik mjølk. Bøndene la om og meir feittrik mjølk kom inn til meieria – difor er det no overskot av feitt – som igjen gir fulle smørlager.

