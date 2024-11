Kommunane har behov for store omstillingar

Ifølgje rapporten må innbyggjarane i landet vente oss både dårlegare tenester i kommunane og eventuelt høgare skatt, skriv Nationen.

TBU skriv at det ligg an til at utgiftene i kommunesektoren blir mykje høgare enn budsjettert i 2024 – og at staten og innbyggjarane må ha realistiske forventningar til tenestene som kan leverast.

Avisa skriv at det for å dekkje auka kostnader kan det bli nødvendig å auke skattar og avgifter. I tillegg kan inntektsforskjellar mellom kommunane føre til forskjellar i tenestetilbodet.

Rapporten peikar også på at vi kan vente oss auka ventetid på tenester, og omstilling i tenestene.