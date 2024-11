Vil auke bemanninga i barnehagane – set av 1,2 milliardar kroner

Saman med finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski byr ho på ein smakebit frå SVs alternative statsbudsjett, som blir lagt fram torsdag.

Wold viser også til at mange barnehagelærarar sluttar i sektoren.

– Skal vi få gjort noko med det, må vi få snudd utviklinga. Då må det litt hardt krut til, seier ho.

– Varsla krise

Med 1,2 milliardar kroner meir, vil det kunne tilsetjast 1574 fleire barnehagelærarar i barnehagane, ifølgje tal SV har henta inn frå Finansdepartementet.

– Det at vi har lagt inn 1,2 milliardar kroner, er ei stor satsing for SV i det alternative budsjettet vårt. Det viser at vi meiner alvor, seier Kaski.

Ho meiner at situasjonen i barnehagane har vorte «verre og verre og verre» dei siste åra.

– Dette har vore ein varsla krise over lang tid. Vi meiner at regjeringa sviktar når dei ikkje kjem med meir pengar til auka bemanning, seier Kaski.

Røper ikkje prioriteringar

SV er den føretrekte budsjettpartnaren. Etter at det alternative budsjettet til SV er lagt fram, går dei i forhandlingar med Senterpartiet og Arbeidarpartiet for å bli samde om eit endeleg statsbudsjett for 2025.

Kaski vil ikkje seie noko om kor hardt dei vil kjempe for å få inn meir pengar til barnehagebemanning i forhandlingane.

– Vi kjem tilbake til prioriteringane når vi startar opp forhandlingane, rett og slett, seier ho.

(@NPK)