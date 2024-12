Bedriftene ventar auka aktivitet og høgare lønnsvekst – kan bety seinare rentekutt, ifølgje økonom

Bedriftene trur aktiviteten vil auke gjennom vinteren og oppjusterer forventningane sine til lønnsveksten neste år, ifølgje Noregs Bank.

Bedriftene har oppjustert anslaget for lønnsveksten i 2025 frå 4,3 prosent førre runde til 4,5 prosent denne runden, kjem det fram av den kvartalsvise undersøkinga blant bedriftene i Noregs Banks regionale nettverk.

Bedriftene ventar at årslønnsveksten i år blir på 5,2 prosent – det same som dei oppgav førre kvartal.

Regionalt nettverk kjem ei veke før sentralbanken offentleggjer den siste renteavgjerda i år og er eit av dei sentrale momenta rentekomiteen tek stilling til i vurderingane.

Undersøkinga byggjer på intervju med leiarar frå over 400 bedrifter og organisasjonar om den økonomiske utviklinga og utsiktene framover.

Seinare rentekutt

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Noreg trur forventningane om vekst og auka aktivitet kan bidra til at vi må vente lenger på det første rentekuttet.

DNB Markets la på førehand til grunn at svara i Regionalt nettverk måtte vere overraskande pessimistiske for at dei skulle kunne danne grunnlag for rentekutt allereie til veka.

– Det er godt i tråd med marknadsprisinga som prisar inn ein marginal sjanse (under 10 prosent) for rentekutt no, skreiv Magne Østnor i DNB Markets tidlegare denne veka.

Renteavgjerda blir offentleggjord torsdag 18. desember klokka 10.

Bygg fell vidare

– Bedriftene ventar at aktiviteten vil auke i både inneverande og neste kvartal. Forventningane til veksten i fjerde kvartal er lite endra frå førre runde, skriv Noregs Bank i ei pressemelding.

Samtidig trur bedriftene at veksten vil auke litt i første kvartal neste år.

– På den andre sida ser bygg- og anleggsbedriftene og varehandelsbedriftene føre seg ein nedgang. Industribedriftene trur auka eksport vil bidra til vekst, medan det særleg er etterspurnaden frå næringslivet som løftar utsiktene i tenesteyting, skriv sentralbanken.

Ventar auka sysselsetjing

Andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting er uendra frå førre runde. Også andelen bedrifter som har problem med å få tak i arbeidskraft, er på same nivå som sist.

Bedriftene planlegg ein auke i sysselsetjinga i både fjerde kvartal i år og første kvartal neste år.

Biletet i det siste Regionalt nettverk i år liknar på det som vart teikna opp førre kvartal og er tilsynelatande i samsvar med forventningane til analytikarane.