Distriktskommunane skal få meir spelerom i bustadbygginga

– Landet vårt er variert, og kommunane er ulike og har ulike behov for utvikling. Dei må då få planleggje ut frå lokale føresetnader, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Fredag vart det vedteke nye såkalla statlege planretningslinjer, som styrer korleis arealplanlegginga i kommunane.

Retningslinjene skal i større grad ta omsyn til lokale forskjellar, ifølgje Sande. I distriktet blir det lagt betre til rette for spreidd bustadbygging.

For storbyområda blir det stilt krav til effektiv bruk av areal, at det blir lagt til rette for eit godt kollektivtilbod, og at fleire kan sykle eller gå.

– Ein må i større grad fortette og transformere framfor å byggje ned viktige jordbruks- eller naturområde, seier Sande.

