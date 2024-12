Posten er klar over at dei ufrivillig distribuerer store mengder narkotika. Dei ser ei aukande mengd mistenkjelege pakkar.

– Vi har avdekt femti prosent fleire «mistenkjelege pakkar» samanlikna med same periode i fjor. Det er dei same rutinane som før, så det er openbert at det er ein auke, seier Terje Ulfsten, fagansvarleg for anti-krim i Posten, til TV 2.

Av og til stikk det små lynlåsposar ut av hol i pakken, medan det andre gonger er lukta som avslører innhaldet i pakken. Men det er ikkje tvil om at det også er mykje som kjem gjennom, ifølgje Posten.

– Vi veit at vi distribuerer narkotika ufrivillig. Det er vi smerteleg klare over, seier Ulfsten.

