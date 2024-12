Psykiske lidingar kan auke demensrisiko

Ein ny studie frå Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) viser at symptom på angst og depresjon kan auke risikoen for demens seinare i livet.

Det skriv Nasjonalt senter for aldring og helse

i ei pressemelding.

Studien, publisert i tidsskriftet Alzheimer’s & Dementia, følgde nesten 10.000 deltakarar over tre tiår. Forskarane fann at personar som utvikla demens, hadde høgare førekomst av angst- og depresjonssymptom over 30 år før demensdiagnosen.

Studien viser også kjønnsforskjellar i risikoen. Menn med depresjon hadde større sjanse for å utvikle demens, medan kvinner med angst viste ein liknande tendens.

Forskarane trekte fram at det er viktig å behandle desse tilstandane for å betre livskvaliteten. Dei tilrår universelle tiltak for å førebyggje angst og depresjon, og grundig behandling av kliniske tilfelle.

