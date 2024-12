Regjeringspartia og SV samde om kompensasjonsordning for oljepionerane

Ap, Sp og SV er samde om at det skal opprettast ei særskild kompensasjonsordning for oljearbeidarane som jobba i Nordsjøen frå 1960- til 1990-talet.

– Arbeidarpartiet har lenge vore oppteken av å sikre rettferd for oljepionerane, og vi er glade for at vi har ei semje med Senterpartiet og SV om dette, seier Per Vidar Kjølmoen, som er faglegpolitisk ansvarleg i Ap, i ei pressemelding.

I tillegg til at det skal opprettast ei eiga kompensasjonsordning, held arbeidet fram med avklaringa om nokre av dei ramma kan ha krav på yrkesskadeerstatning, opplyser dei tre partia.

Senterpartiets Tor Inge Eidesen meiner at ei eiga kompensasjonsordning for oljepionerane er heilt på sin plass.

– Na har vi gitt ei klar retning for arbeidet som raskt kan setjast i gang i departementet, skriv Eidesen til NTB.

SVs arbeidspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, omtaler semja som «historisk».

– No betaler Noreg endeleg rekninga vi har hatt uteståande til oljepionerane fleire tiår. Denne urettferda må ta slutt så raskt som mogleg, seier han.

– Det hastar

Vidare skal det jobbast med å avklare rammene for kompensasjonsordninga. Oljepionerar som vil få revurdert si sak, skal få hjelp til dette frå Nav, opplyser partia som no har vorte samde.

Mange som jobba i oljeindustrien frå 1960- til 1990-talet, fekk alvorlege helseplager etterpå. Ein regjeringsoppnemnd kommisjon konkluderte i 2022 med at rundt 400 oljepionerar som vart utsette for kjemikaliar og har fått alvorlege helseskadar, har rett på kompensasjon.

Framstegspartiet har lagt fram forslag om at den særlege kompensasjonen skal tre i kraft frå februar neste år. Men dei tre partia tidfestar ikkje i pressemeldinga når ordninga skal komme på plass.

Det gjer Frps stortingsrepresentant Dagfinn Henrik Olsen skuffa:

– Det er framleis heilt i det blå når oljepionerane vil få den etterlengta kompensasjonen. Fleire av dei lever på lånt tid, og det hastar dermed svært mykje å få på plass ordninga. Det raudgrøne fleirtalet på Stortinget skaper ny uvisse, noko oljepionerane verkeleg ikkje treng og fortener.

Blir avgjort neste veke

Forslaget frå Frp skal stemmast over i Stortinget tysdag 17. desember.

Til liks med Frp har også Raudt kjempa for at ei kompensasjonsordning skal komme på plass.

– No hastar det å få dette sett ut i live, slik at ikkje fleire oljearbeidarar døyr før kompensasjonane blir utbetalte. Dette vedtaket er allereie på overtid, så her har regjeringa berre å få opp farten så fort det lèt seg gjere, seier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R).

Tør ikkje juble enno

Blant dei som er glade for at oljepionerane endeleg kan få kompensasjon, er Kreftforeningen. Men generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross tør ikkje sleppe jubelen laus før vi veit at ordninga er på plass innan sommaren 2025.

– Dette er alvorleg sjuke menneske som lever på lånt tid. Det er snart to år sidan det vart tilrådd å gi dei erstatning for øydelagd helse, og berre dei åra er vi gjorde kjende med at over 35 pionerar har gått bort, skriv Stenstadvold Ross i ein e-post til NTB.

Ho held fram:

– Vi forventar at politikarane kjem med eit tydeleg vedtak neste veke som sørgjer for at dei som bygde opp velstanden i landet vårt, lever når erstatninga blir utbetalt.

