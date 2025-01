Éin av ti slit med matprisane Kvar tiande nordmann svarer at dei har svært dårleg eller ganske dårleg evne til å betale for mat og andre nødvendige utgifter, ifølgje ein Sifo-rapport.

Det er ein kraftig auke frå juni 2021 då andelen var 4 prosent, melder P4-nyheitene

, som har gått gjennom rapporten

frå Forbruksforskingsinstituttet som vart lagt fram måndag.

Tala gjer inntrykk, understrekar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Veldig mykje av det vi treng mest i kvardagen og som vi kjøper mest av i butikken, som brød, kaffi, smør og pålegg, har vorte mykje dyrare, seier Støre.

Matprisane har stige med over 24 prosent sidan juni 2021, ifølgje SSB. Frp-leiar Sylvi Listhaug meiner utviklinga viser at det er behov for kutt i avgifter og matmoms.

Sifo-rapporten viser at 18 prosent av hushalda er å finne i kategorien «økonomisk utrygge hushald». I 2021 gjaldt dette 7 prosent.

