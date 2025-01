EU gir 86 millionar til norsk prosjekt for stillare hav

Den norske næringsklyngja Maritime CleanTech leier det europeiske samarbeidet, som inkluderer norske aktørar som Kongsberg Maritime, Bergen Engines og Sintef Ocean.

Det fireårige prosjektet skal demonstrere nye metodar for å redusere undervasstøy frå skip. Prosjektet skal utvikle støydempingsteknologiar og nye bransjepraksisar som kan nyttast både for nye og ombygde fartøy.

Fem ulike skip, mellom anna Hurtigruten-ekspedisjonsskipet «Roald Amundsen», skal teste effekten av banebrytande teknologiar. Prosjektet skal også utvikle avanserte system om bord for å spore støyutslepp frå skipa.

– Når vi no går saman for å utvikle nye støydempingsteknologiar vil vi få fram nye praksisar for meir miljøvennleg skipsfart, seier administrerande direktør Ada Jakobsen i Maritime CleanTech.

