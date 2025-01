LO opnar for å greie ut sjukelønna – NHO seier ja til dialog

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik meiner NHO-sjef Ole Erik Almlid har bevega seg i striden om IA-avtalen. No inviterer ho til å sjå på «alle sider» ved sjukelønna.

Følsvik har registrert NHO-sjefens siste utsegner rundt IA-avtalen og striden om utgreiing av sjukelønnsordninga. Ho seier til VG at LO er opne for dialog med NHO etter brotet for ein månads tid sidan.

– Eg registrerer ein litt annan tone frå NHO etter jul. NHO-leiar Ole Erik Almlid seier no at han ikkje vil bidra til «å eskalere situasjonen». Det er bra, og det er noko å gripe fatt i, seier LO-leiaren til VG.

– Vi er villige til å sjå på alle sider rundt sjukelønnsordninga, ikkje minst dei sosiale konsekvensane, understrekar ho.

Det er same beskjed som LOs nestleiar Steinar Krogstad gav NTB i slutten av oktober då forhandlingane hadde gått føre seg i halvannan månad og syntest stadig vanskelegare. Når Følsvik seier det same no – medan det er konflikt og isfront mellom partane – blir det tolka som forsøk på tilnærming.

Seier ja – og nei

– All dialog seier vi ja til – alltid. Det er det som har vore problemet i det siste, at det har vore slutt på dialogen, så viss det er mogleg å få i gang dialogen, så er det kjempebra, seier Almlid til NTB.

Det politiske landskapet tilseier at det ikkje blir nokon endringar i sjukelønnsordninga dei kommande fire åra, medgir Almlid. Men han er likevel klokkeklar på at det er heilt uaktuelt for NHO å skrive under på ein IA-avtale som innfrir LO ultimative krav om at sjukelønnsordninga skal fredast i heile avtaleperioden på fire år.

– Men ja til dialog, og eg synest også det er godt å sjå at ein ønskjer dialog. Då skal vi gjerne setje oss ned om nokre dagar og diskutere om det er mogleg å få det til, seier NHO-sjefen.

Målet med avtalen som stansa ved nyttår, var å få ned sjukefråværet. Utviklinga har gått motsett veg. NHOs hovudanliggande er å få ned sjukefråværet. Då kan ein ikkje «låse debatten» rundt ordninga i fire år, meiner Almlid.

Støre optimistisk

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser positivt på utsegnene på dei siste dagane frå dei to desiderte toppane i norsk arbeidsliv. Han trur no det skal vere mogleg å finne ein veg ut av den innbitne konflikten.

– Her der det usemje, men eg kjenner dei leiande personane her, og trur at dei evnar å finne ein veg vidare. Det eg har sett dei siste dagane, gjer meg optimistisk i så måte, seier Støre til NTB.

Han overlèt til arbeidsministeren å ta stilling til om det skal takast initiativ til nye møte. Men han poengterer at hovudavtalen frå 1935 – rekna som «arbeidslivets grunnlov» og fundamentet for det organiserte arbeidslivet – vart inngått for å vere eit rammeverk for konflikthandtering i arbeidslivet.

– Vi ønskjer at vi finn vegen til nær og god dialog og kontakt. Det norske trepartssamarbeidet er veldig sterkt og omfattande, men det er jo ikkje eit konfliktfritt terreng, påpeikar Støre.

Brev til Brenna

Dei andre hovudorganisasjonane på arbeidstakarsida – Unio, YS og Akademikerne – meiner tida er overmoden for nye forhandlingar. I eit brev til arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) ber dei henne kalle inn LO, NHO og resten av partane i arbeidslivet til nye samtalar.

– Statsråd Brenna må nå raskast mogleg kalle inn partane og ta opp att IA-forhandlingane, skriv nyvald leiar i Unio Steffen Handal i ein e-post til NTB.

Unio var ein av partane som skal ha gjort eit siste kompromissforsøk i sluttfasane av forhandlingane i starten av desember. Det innebar ein avtale som ville freda sjukelønnsordninga i tre år – eitt år lenger ein NHO ønskte, men eitt år mindre enn LO kravde.

– Eg meiner arbeidet med inkluderande arbeidsliv og sjukelønnsordninga er for viktig til å berre overlatast politikarane åleine. Det er ei sak vi bør prøve å løyse i fellesskap i trepartssamarbeidet, seier Handal.

Brenna planlegg møte

Tonje Brenna skriv i ein SMS til Aftenposten at ho er oppteken av at norsk arbeidsliv skal ha «et organisert arbeidsliv, samarbeid mellom partene og at folk har det trygt og godt på jobb». Partane kan vente seg ein snarleg invitasjon til nye samtalar.

– Eg har sagt at døra mi er open, og har sidan desember planlagt å invitere partia til eit møte i slutten av januar, skriv ho.

Framleis er alle møte mellom LO og NHO avlyst, og LO-leiaren deltek derfor heller ikkje på NHOs årskonferanse som går av stabelen på onsdag. Derimot planlegg LO å stille mannsterke med faner og protestar innanfor inngangen til Oslo Spektrum, der konferansen går av stabelen.

– Eg forventar ikkje at NHO-sjefen skal endre si politiske overtyding, men eg registrerer at NHO-sjefen har bevega seg noko sidan stormen før jul, seier LO-leiar Følsvik til VG.