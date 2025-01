Norsk Sykepleierforbund meiner regjeringa trenerer regelendringar

Regjeringa har lova å oppdatere reglane om yrkesskade og yrkesskadeforsikring. Etter fleire år utan handling etterlyser Norsk Sykepleierforbund endring.

– Regjeringa sa at dei skulle setje i gang med dette frå starten av. Vi opplever at dette blir trenert, seier forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund til Klassekampen.

Til avisa seier ho at dagens yrkesskaderegelverk er urimeleg og urettferdig. I Hurdalsplattforma står det at regjeringa skal oppdatere reglane, men lite har skjedd sidan Arbeidarpartiet og Senterpartiet tok over regjeringskontora.

Larsen krev at akutte løfteskadar skal gi rett til erstatning.

– Grunngivinga for at det ikkje blir godkjent, er at det ikkje er så usedvanleg at sånne ting skjer, men det blir likevel ikkje gjort noko for å redusere risikoen.

Ho trur at dersom fleire skadar blir rekna som yrkesskadar, vil arbeidsgivarar gjere meir for å redusere risikoen.

Statssekretær Ellen Bakken (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriv til Klassekampen at dei er i gang.

– Regjeringa jobbar med saka og har ambisjon om å få på plass endringar i vår.

