Norsk Tipping strammar inn for unge spelarar

Unge menneske får ikkje lov til å spele for like mykje som før hos Norsk Tipping. Dermed blir eventuelle tap avgrensa.

Frå 1. februar senkar Norsk Tipping den maksimale grensa for kor mykje pengar spelarar frå 20 til og med 24 år kan bruke på spel hos dei.

Dette kallar spelselskapet både for tapsgrense og spelgrense.

I 2023 senka Norsk Tipping tapsgrensa for spelarar mellom 18 og 20 år til 2000 kroner per månad. No senkar dei grensa for spelarar frå 20 til og med 24 år. Dei nye grensene blir 3000 kroner for dei som er 20 og 21 år og 5000 kroner for dei eldre.

– Vi må verne unge vaksne betre

– Få eller ingen nasjonale spelemarknader i verda vernar kundane betre mot pengespelproblem enn det norske. Likevel er det meir å gjere. Tala viser at vi må verne dei unge vaksne betre, skriv Norsk Tipping i ei pressemelding.

Statistikk frå både Universitetet i Bergen og Hjelpelinja for speleavhengige viser at unge vaksne er meir sårbare for å utvikle speleproblem enn eldre.

– Meir sårbar økonomi enn eldre

Unge menneske har generelt meir sårbar økonomi enn eldre, og dei får dermed fortare vanskar viss tapa blir mange og store.

– Det aller viktigaste ansvarskjensletiltaket er at spelarane sjølve må setje sine eigne grenser før dei speler, og i gjennomsnitt set spelarane grensa si til 3600 kroner per månad. For dei som ikkje greier å avgrense seg, er den maksimale tapsgrensa eit viktig sikringsnett, seier Bjørn Helge Hoffmann i Norsk Tipping.

Den maksimale tapsgrensa for spelarar over 24 år er 20.000 kroner per månad. Spel med høg risiko, som nettkasino og speleautomatar, har lågare del-grenser.

(©NPK)