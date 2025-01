Onsdag neste veke går ein falsk alarm

Alarmane skal ringe og mobilen skal hyle onsdag neste veke når det er nasjonal test av Nødvarsel og Sivilforsvarets varslingsanlegg.

Det er altså duka for nasjonal varslingsprøve 8. januar klokka 12, opplyser Statsforvaltaren. Det inneber at mobiltelefonar vibrerer og speler av eit høgt lydsignal, og at Sivilforsvarets tyfonar uler.

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil, og Sivilforsvaret som testar tyfonane med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Varslingsprøven høyrest godt, særleg der mange menneske er samla og mange mobiltelefonar spelar av høg lyd samtidig. Statsforvaltaren oppmodar derfor alle til å dele bodskapen om den nasjonale varslingsprøven.

Etter prøven blir eit skjema lagt ut på nødvarsel.no der ein kan gi tilbakemelding på testen.

(©NPK)