Skatteetaten: – Sjekk skattekortet ditt no for å unngå overraskingar

Skatteetaten oppmodar alle til å sjekke skattekortet sitt for å unngå å betale for mykje skatt eller få baksmell.

Nye tal viser at rekordmange, 2,4 millionar menneske, har opna skattekortet sitt den første månaden etter at det blei gjort tilgjengeleg, skriv Skatteetaten i ei pressemelding.

Regine H. Vastvedt, fungerande divisjonsdirektør i Skatteetaten, forklarar at opplysningane i skattekortet avgjer kor mykje skatt ein blir trekt i 2025. Ho understrekar at sjølv om Skatteetaten har laga ein prognose, er det kvar og ein av oss som har ansvar å sjå til at tala blir korrekte.

Livsendringar som kan påverke skatten er mellom anna å bli pensjonist, å ha nedbetalt lån og få lågare renteutgifter, å begynne å leige ut ein bustad eller endringar i inntekt.

Vastvedt oppmodar oss til å sjekke skattekortet på Min side på skatteetaten.no, spesielt om vi har opplevd slike endringar.

– Du kan når som helst opne og endre skattekortet i løpet av året. Basert på opplysningane du legg inn, bereknar vi eit nytt skattekort for deg. Det nye og oppdaterte skattekortet blir henta automatisk av for eksempel arbeidsgivar eller pensjonsutbetalar, fortel Vastvedt.

