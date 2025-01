Straumprisen gjer eit byks onsdag

Frå tysdag til onsdag aukar straumprisen over heile landet. Austlandet får den høgaste time- og døgnprisen.

På sitt høgaste blir straumprisen på Austlandet meir enn dobla til 301 øre, altså litt over 3 kroner, per kilowattime. Det skjer mellom klokka 8 og 9 onsdag morgon, skriv bransjeavisa Europower.

Det er likevel berre denne timen at straumprisen passerer 2 kroner per kilowattime. Snittprisen for dagen endar på 89 øre per kilowattime på Austlandet.

Også Sørlandet får den høgaste timeprisen mellom klokka 8 og 9. Der ligg prisen på 256 øre per kilowattime, medan på Vestlandet blir den høgaste timeprisen på 105 øre.

Lenger nord er situasjonen ein annan. Høg magasinfylling pressar prisane ned, og i Nord-Noreg fell prisen heilt ned til 1 øre per kilowattime onsdag. I Midt-Noreg fell han til 3 øre per kilowattime.

(©NPK)