Svindelekspert åtvarar mot sosiale medium

Med kunstig intelligens og tilgang på personleg informasjon frå sosiale medium blir svindelangrep stadig meir truverdige.

– I 2024 såg vi ein auke på 30 prosent i talet på innmelde svindelsaker samanlikna med året før, og det er tydeleg at beløpa folk blir svindla for stadig aukar, seier Marit Sola, fagleiar for anti-svindel i Sparebank 1 Sør-Noreg.

I 2025 er det forventa ein auke i svindel der gjerningspersonane gir seg ut for å vere personar i dei næraste krinsen eller autoritetspersonane til offeret som dei stoler på.

No åtvarar Sola mot å dele for mykje personleg informasjon på sosiale medium.

– Svindlarane er avhengige av detaljerte personlege opplysningar for å skape truverdige scenario. Alt du deler på nettet kan utnyttast til å imitere deg sjølv eller nokon du kjenner, for å få tilgang til pengar.

Her er nokre tips for å unngå å bli svindla:

– Svindlarane bruker ofte press for å skape ei kjensle av hastverk. Ta eit steg tilbake, vurder situasjonen nøye, og ikkje ver redd for å spørje om hjelp viss du kjenner deg usikker, seier ho.

Ho minner også om at BankID er personleg og at ingen andre enn du sjølv skal ha tilgang til den.

