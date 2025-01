– Ver prisbevisst ved val av bilverkstad

Forbrukarrådet understrekar viktigheita av prisbevisstheit i dyrtida, og oppmodar bileigarar til å sjekke fleire verkstader før dei bestemmer seg.

Ei undersøking utført av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL) viser at 64 prosent av bileigarane no veit at frittståande verkstader kan stemple for utført intervallservice. Dette er ein auke på fire prosent sidan 2023. Berre to av ti trur at garantien frå bilfabrikken forsvinn om service vert utført hos andre enn merkeverkstader.

Thomas Iversen i Forbrukarrådet seier at forbrukarane ikkje treng å tenkje på om verkstaden er merkeverkstad eller ikkje, men heller fokusere på pris og kvalitet. Auka konkurranse kan føre til betre tenester og lågare prisar.

– Med fritt verkstadsval treng ikkje forbrukarane å tenkje på om verkstadane dei vurderer er merkeverkstader eller frittståande. Dei kan sjølv velje den verkstaden som leverer best teneste til ein pris dei er fornøgde med, seier Iversen i ei pressemelding frå ABL.

ABLs undersøking viser at 51 prosent av bileigarane sjekkar prisar hos fleire verkstader før dei bestiller time, ein auke på fire prosent. Dette kan føre til utfordringar for dyrare verkstader.

