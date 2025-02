Satsar stort på forsking om uteskule

Ei undersøking frå 2024 viser at 68 prosent av norske grunnskular praktiserer uteskule jamleg, spesielt for 1.–4. trinn. No skal forskingsprosjektet «Naturen som læringsarena» (NArENA) finne ut meir om kva god uteskule er, og korleis undervisninga utanfor klasserommet kan bli best mogleg.