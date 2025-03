Noreg følgjer EUs nye sanksjonar mot Russlands «skuggeflåte»

Noreg har slutta seg til EUs 16. sanksjonspakke mot Russland som følgje av Ukraina-invasjonen. Den rettar seg mellom anna mot den såkalla skuggeflåten.

Omgrepet skuggeflåte viser til tankskip og andre lastebåtar med uklare eigarskapsstrukturar som Russland bruker til å omgå sanksjonar. 74 skip til er omfatta av sanksjonane i denne runden.

– Russland bruker ein skuggeflåte for å unngå oljepristaket og finansiere krigføringa i Ukraina. Ei rekke skuggeflåteskip som har segla i norske havområde, er no ført opp på sanksjonslister. Noreg samarbeider og deler informasjon med andre land for å styrkje sanksjonane mot skuggeflåten, seier utanriksminister Espen Barth Eide (Ap) i ei pressemelding

fredag.

– Sanksjonane legg sterkt press på russisk økonomi og rammar evna Russland har til å drive den ulovlege aggresjonskrigen mot Ukraina vidare, seier han vidare.

