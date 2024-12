Toppe varslar hastetiltak for å hindre overgrep frå tilsette i barnevernsinstitusjonar

Bufdir skal vurdere risikoen for seksuelle overgrep på barnevernsinstitusjonar, krev barneminister Kjersti Toppe (Sp), som varslar ei nasjonal kartlegging.

– Vi kan ikkje vente med denne gjennomgangen. Det hastar å få på plass eit tryggare system, seier ho til VG.

Avisa har i fleire saker skrive om ein mannleg, svensk vikar som er tiltalt for overgrep, valdtektsforsøk eller seksuelt krenkjande åtferd mot fem jenter ved barnevernsinstitusjonen Fossumkollektivet.

No varslar Toppe at ho vil ha ein full gjennomgang for å førebyggje overgrep og grenseoverskridande åtferd mot barn på institusjon. Bufdir får i oppdrag å gjennomføre ei felles vurdering av risiko for seksuelle overgrep på alle institusjonar i Noreg, både statlege og private.

Bufdir får også sju andre oppdrag dei skal sjå nærare på, og dei skal leggje fram tiltak, utgreiingar og forslag samla innan 1. mars.

Toppe har også gitt Statens helsetilsyn i oppdrag å gi ei vurdering av tiltak for å auke kunnskapen om ansvaret institusjonar og arbeidsgivarar har for å førebyggje, avdekkje og følgje opp grenseoverskridande åtferd.

