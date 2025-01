FHI ventar ny koronabølgje på seinvinteren

Fleire kjem truleg til å bli smitta av koronaviruset i vekene framover, men færre enn før blir sjuke fordi befolkninga i stor grad har vorte immun, ifølgje FHI.

– Vi reknar med ei ny bølgje av covid-19 på seinvinteren, seier Preben Aavitsland, fungerande områdedirektør i Folkehelseinstituttet, til NRK.

Til no har viruset forårsaka store smitteutbrot når det blir kaldt ute, men i år har vinterbølgja late vente på seg. Sjølv om det truleg kjem ei ny bølgje snart, er det ikkje sikkert mange blir sjuke.

FHI skriv i ein rapport

om utsiktene for luftvegssjukdommar denne vinteren at den langvarige sjukdomsbølgja i haust er årsaka til at mange nordmenn er meir immune mot virusvariantane som sirkulerer no.

– Bølgjene med covid-19 kjem til å halde fram, men bli mindre merkbare fordi grunnimmuniteten til befolkninga gjer infeksjonane jamt over mildare. Det betyr at ein mindre del av dei smitta opplever alvorleg covid-19-sjukdom, medan ein større del får infeksjon utan symptom eller med berre forkjøling, seier Aavitsland.

