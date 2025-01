Meteorologane lovar sol til nesten heile landet

Når tysdagen er over, trekkjer snø, sludd og regn seg tilbake frå vêrfronten. Meteorologane lovar deretter kaldt vêr med noko sol i store delar av landet.

– Det blir nokre timar til med litt ruskete vêr og framleis stor fare for at det er glatt, fortel statsmeteorolog Emili Carin Rønning til NTB midt på dagen tysdag.

Dette er ein type overgangsvêr.

– Det har vore kaldt, og så går det over til plussgrader og våt nedbør, snø og sludd. Og litt snøsmelting.

Problemet med denne våte nedbøren er at det kan vere is under, noko som skaper problem for fotgjengarar, bilistar og alle andre som bruker hjul for å komme fram.

Rønning snakkar med oss frå kontoret sitt i Bergen. I hansabyen er det sjeldan mykje snø, noko som har opna for nye aktivitetar.

– Sambuaren min og eg stod på ski heile vegen frå Fløyen og ned til Bryggen, fortel meteorologen.

Ho går langt i å love fint vêr til heile landet etter at ruskevêret trekkjer seg tilbake.

– Det skal vere nokre fine og kalde dagar i vente fram mot helga. Det gjeld eigentleg heile landet, seier Rønning.

Til helga viser vêrmeldingane på yr.no at det blir ein del nedbør i Nord-Noreg og mykje sol i sør.

(©NPK)